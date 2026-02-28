Salutata la Champions, l'Inter punta il mirino su altri due obiettivi: scudetto e Coppa Italia. Vincere contro il Genoa vorrebbe dire consolidare almeno il +10 sul Milan (attesa domani dalla Cremonese) in vista del derby della prossima giornata. Prima del derby, però, è fissata in agenda anche l'andata delle semifinali di Coppa Italia con il Como.

"E allora infilare un tris di vittorie metterebbe l’Inter in rampa di lancio pure per il “Doblete” - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Vale a dire, il modo migliore per cancellare non solo l’eliminazione repentina dall’Europa, ma anche per archiviare definitivamente la stagione 2024/25 chiusa a mani vuote. Si tratterebbe sostanzialmente di un ritorno alle vecchie abitudini, dopo che, in precedenza, per 4 annate di fila, l’Inter aveva puntualmente arricchito la bacheca di viale Liberazione, per un totale di 7 nuovi trofei: 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe".



