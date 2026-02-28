Massimiliano Allegri non fa calcoli in vista del derby della Madonnina di domenica 8 marzo e annuncia di voler schierare la miglior formazione possibile domani, a Cremona, anche a costo di perdere qualche diffidato per squalifica: "La partita più importante è domani. Poi domani, finita la partita, chi sta in piedi ci sarà per il derby. Chi è squalificato andrà in tribuna", le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa. Un momento nel quale Allegri ha fatto un primo bilancio della stagione del Diavolo: ""A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare qualcosa anche di meglio, ora si decide la stagione. Marzo, aprile e maggio sono i mesi in cui si decidono il campionato, i posti Champions... Da domani inizia la discesa. Questa squadra tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo. Poi, ovviamente, ci sono gli avversari. L'Inter sta facendo cose ottime, su 26 partite ne ha vinte 21. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Siamo arrivati a marzo, era l'obiettivo. Ora andiamo partita dopo partita con l'obiettivo di prendere più punti possibili. Poi il 25 maggio vedremo dove saremo arrivati".