"Io ho un'idea su Barella, la conoscete, ma è da due anni che sta facendo male. Almeno prima correva, si dava da fare. E' stato inguardabile col Bodo, ha sbagliato 3-4 cross da fermo. Una roba improponibile". Così Antonio Cassano, nel corso dell'appuntamento speciale con 'Viva El Futbol' dedicata alla Champions League. 

Allargando il suo ragionamento, FantAntonio ha parlato dell'esigenza per l'Inter di rinnovare il gruppo storico: "Serve aria pulita, il ciclo del 3-5-2 è finito. Alcuni giocatori vanno in scadenza, li devi vendere per mettere gente seria".  

Sab 28 febbraio 2026 alle 17:15
Mattia Zangari
