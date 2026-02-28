In vista della sfida di questa sera al Meazza tra Inter e Genoa, Daniele De Rossi ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Milano. Lista nella quale non compaiono Otoa e Norton-Cuffy che non hanno recuperato dal fastidio rimediato nei giorni scorsi che li avevano costretti ai box.

Sezione: L'avversario / Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 10:52
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
