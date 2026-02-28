"Dopo 12 anni trascorsi a Lione, ero timoroso di immergermi nell'ignoto, cambiare Paese, regione e club. Ma ho ricevuto la migliore accoglienza possibile qui. A Como è andato tutto molto bene per me fin da subito". Lo dice Maxence Caqueret, centrocampista del club lariano, ai microfoni di FootMercato. Caqueret che rivela come un ruolo determinante lo abbia avuto il tecnico biancoazzurro Cesc Fabregas: "Onestamente, è stato lui a convincermi a venire qui. A dire il vero, non sapevo molto del progetto del Como. Guardo molto calcio, quindi sapevo che erano in Serie A e che la scorsa stagione stavano lottando per la salvezza. Ma non conoscevo il club. Così, quando Cesc Fabregas mi ha chiamato, ha iniziato spiegandomi questo progetto, che era incredibilmente ambizioso. Mi ha detto che mi conosceva molto bene, che era un grande fan del mio stile di gioco e di quello che aveva visto in me in passato perché avevamo giocato l'uno contro l'altro. Mi ha anche spiegato come voleva che giocassi nel suo sistema di gioco e che ero un giocatore che poteva dare molto a questa squadra. Venendo da un ex giocatore che tutti conosciamo, che era un centrocampista, mi ha davvero colpito. Questo è ciò che mi ha davvero spinto a far parte di questo progetto".

Quali sono le differenze tra la Serie A e la Francia?

"La differenza più grande tra la Serie A e la Ligue 1 è l'aspetto tattico. Credo che tutti lo sappiano, ma la Serie A è un campionato piuttosto chiuso perché le squadre lavorano molto sulla tattica. Si potrebbe dire che è un po' come una partita a scacchi. Rispetto alla Francia, mi colpisce anche il fatto che ci siano molte squadre in lizza per il titolo all'inizio della stagione. Non sai chi vincerà lo Scudetto, non sai chi retrocederà. Tutto può succedere fino all'ultimo minuto. C'è molta competizione. Quindi è qualcosa che apprezzo molto qui in Italia. Al contrario, penso che in Francia ci sia molto più talento individuale, ed è questo che credo renda la Ligue 1 così forte".

Hai segnato contro la Juventus lo scorso fine settimana in campionato. È un obiettivo su cui stai lavorando sempre di più?

"Sì, certo. Nelle ultime partite ho giocato piuttosto iavanzato. Quindi devo essere efficace nell'ultimo terzo di campo. È qualcosa su cui lavoro ogni giorno, sia con la squadra che individualmente. Credo che mi abbia aiutato anche nelle ultime partite. Continuerò a lavorarci, perché è un aspetto importante del mio modo di giocare in questo momento".