Il Genoa si è allenato per ben due volte quest'oggi. Daniele De Rossi, tecnico del Grifone, potrebbe dover rinunciare a Norton-Cuffy per l’Inter. Come evidenziano i colleghi di PianetaGenoa, è in dubbio la presenza dell'esterno. Mentre ha lavorato ancora a parte Otoa. Oggi il Genoa ha effettuato esercitazioni tecnico-tattiche con partitella finale. Nel pomeriggio, invece, sessione di pilates.