Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa delle italiane in Champions, ma non solo: "Quest'anno l'Atalanta sta portando avanti l'onore dell'Italia in Champions, grande merito a loro, noi dobbiamo focalizzarci sul presente e sul nostro presente. Sicuramente concentrandoci su quello che dobbiamo fare ma siamo all'interno di un club, il nostro, che ha sempre mostrato grande visione e sono felice di farne parte".

Sul ko contro l'Inter, molto rotondo, Grosso ha detto: "Mi riferivo anche a quello, ma non solo. Alcune partite sono state indirizzati da episodi, anche a quello mi riferisco come esperienze, ci sono tante situazioni di cui possiamo fare tesoro".