Era stato a lungo fuori per un infortunio, oggi Assane Diao, esterno offensivo del Como, è tornato in campo e ha parlato così in conferenza stampa: "Oggi ho avuto dei minuti, era necessario per me e non giocavo da tanto tempo, non giocavo da dicembre. Con la squadra piano piano devo ritrovare la forma, poi per la partita sono contento". Sul gruppo lariano, che mercoledì affronterà l'Inter, ha detto: "La squadra sta crescendo, anche la stagione scorsa, adesso siamo un po' più in alto ma l'importante è procedere di partita in partita".