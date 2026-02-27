Un punto ciascuno non fa male a nessuno. E' proprio il caso di dirlo, citando il riassunto finale del pareggio dell'anticipo di Serie A tra Parma e Cagliari. Succede tutto nel secondo tempo: Folorunsho trova un gran gol e illude i sardi, ma Oristanio è bravo a pareggiare i conti. Con questo risultato, ducali e rossoblu si allontanano ancora di più dalla zona caldissima della classifica.