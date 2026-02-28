Anche il Corriere dello Sport immagina qualche cambio di formazione nell'Inter per la sfida di stasera contro il Genoa. Tra i titolari dovrebbe rivedersi Bonny accanto a uno tra Thuram (in vantaggio) e Esposito: l'ultima volta dal 1’ in campionato risale alla sfida con il Lecce del 14 gennaio.

In difesa lo squalificato Bastoni verrà sostituito da Carlos Augusto, con Akanji che potrebbe essere dirottato a destra nel caso in cui Acerbi venisse preferito a Bisseck. "C’è un ballottaggio anche a destra tra Luis Henrique e Darmian, con la certezza che Dumfries disputerà comunque uno scorcio di gara. A sinistra non si farà a meno di Dimarco: troppo importante in questo momento e, in ogni caso, la partita è da vincere".