Leon Goretzka sarà uno dei principali gioielli a parametri zero già tesserabili da altri club. E mentre il Napoli aspetta prima di fare le proprie mosse, l'Inter ha già fatto delle telefonate per sondare la situazione intorno al giocatore. Fabrizio Romano conferma le indiscrezioni pubblicate nelle ultime ore dalla Bild, sostenendo che il club nerazzurro ha chiesto informazioni agli agenti in merito ai costi dell'operazione per portare a Milano il giocatore. Facile prevedere una concorrenza feroce soprattutto dall'estero, con club di Premier League e l'Atletico Madrid, che già aveva puntato il giocatore a gennaio, già coi radar indirizzati.

Ad inizio gennaio, inoltre, anche la Juventus si è informata in merito al potenziale esborso per il giocatore attualmente al Bayern Monaco in vista di giugno. Operazione abbastanza onerosa tra stipendio e commissioni.