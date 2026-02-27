Quale Inter titolare sarà scelta da Chivu per la sfida di campionato contro il Genoa? A poco meno di 24 ore dalla sfida, restano diversi i ballottaggi di formazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, al posto dello squalificato Bastoni ci sarà Carlos Augusto. In difesa potrebbero essere confermati Akanji e Bisseck davanti a Sommer.

Sulle fasce Luis Henrique e Dimarco, con Zielinski play e Sucic e Barella mezzali. Calhanoglu e Dumfries partiranno dalla panchina. Resta da capire se Bonny riuscirà ad ottenere una maglia da titolare o se Chivu punterà ancora su Thuram ed Esposito.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Thuram, Esposito.