Stefano Azzi, CEO di DAZN, ha commentato per Calcio e Finanza la notizia dell'acquisizione da parte della piattaforma dei diritti di trasmissione di tutte le partite dei Mondiali 2026: "DAZN sarà l’unica a trasmettere tutto l'evento. Stiamo facendo alcuni ragionamenti strategici sul fronte delle partnership ma è ancora prematuro per “sbilanciarsi” condividendo dettagli. Tutta la squadra italiana però è già al lavoro per celebrare al meglio questo momento Siamo orgogliosi di essere i soli a trasmettere, dalla stagione 2021, tutta la Serie A che è il nostro fiore all’occhiello e ancora di più lo siamo di aver investito ulteriormente per portare ai nostri tifosi, per la prima volta nella storia di DAZN in Italia, un torneo così prestigioso come il Mondiale. Dopo le emozioni che il campionato ci regalerà nel rush finale, si accenderà un’altra bellissima emozione sulla nostra app. La portata degli investimenti non può che essere diversa perché da una parte abbiamo un campionato che vive per sei mesi, dall’altro un evento premium che è concentrato nell’arco di un mese".
Mondiale che sarà trasmesso a prescindere dalla presenza dell'Italia: "È una scommessa per tutti ma abbiamo voluto fare questo investimento importante per quello che il Mondiale rappresenta da sempre, ovvero la vetrina più prestigiosa al mondo. Il valore del Mondiale però è molteplice e non si esaurisce solo nell’arricchimento del nostro portfolio di diritti già ricco e ampio. Il torneo inizierà l’11 giugno e terminerà il 19 luglio e ci darà modo di costruire un ponte tra la stagione che si sarà appena conclusa della Serie A e quella nuova così che i nostri tifosi possano avere sempre eventi premium accesi in app come la Coppa del Mondo 2026 ma anche gli Europeo di Volley femminili e maschili".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
