Prima la rottura del legamento crociato sinistro ai tempi del Marsiglia, ora quella del crociato destro durante l'esperienza al Racing. Valentin Carboni deve affrontare il nuovo pesante infortunio in carriera e dovrà stare fermo ai box per almeno otto mesi. Un duro colpo per l'argentino ma anche per l’Inter, intenzionata a puntare forte sui giovani per il futuro, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Discorso che può essere allargato anche ad Aleksandar Stankovic, centrocampista che in questa stagione si sta mettendo in mostra con la maglia del Bruges. "L’ultimo club a rimanere impressionato per le sue prestazioni è stato l’Atletico Madrid, che ha eliminato i belgi dalla Champions, ma ha messo gli occhi sul ventenne serbo - scrive il quotidiano -. Il pallino ovviamente è in mano all’Inter in virtù della clausola per riportare il giocatore a Milano, pagando 23 milioni la prossima estate o 25 nell’estate del 2027. Eventualmente però bisognerà farla valere tra l’1 e il 15 luglio per evitare che gli altri club interessati sorpassino i nerazzurri. Il Bruges è obbligato a informare l’Inter su eventuali offerte ricevute per il giocatore e allo stesso tempo ha un interesse diretto, vantando una percentuale sulla futura rivendita per monetizzare l’affare e quanto di buono visto in questa stagione". Nella lista per la mediana ci sono anche i nomi di Curtis Jones del Liverpool e Leon Goretzka del Bayern, in scadenza di contratto.