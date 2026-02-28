Reginaldo, intervenuto su Televomero, ha parlato del pronostico finale sulle sorti del campionato italiano: "Coi rientri dei giocatori penso che il Napoli manterrà il terzo posto. L’Inter al primo, il Milan al secondo. E il quarto posto se lo contenderanno la Juventus, la Roma e il Como che sta pressando".

Ancora Reginaldo, questa volta sugli errori arbitrali: "Secondo me dovrebbero sentirsi liberi di andare al VAR quante volte vogliono, senza ricevere un punteggio negativo nella valutazione. Si parla di Marotta per il passato alla Juventus, ma anche per ciò che è successo con Bastoni".