"Sono un giocatore rapido, tecnico e dotato di un buon dribbling" racconta Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter U23 protagonista del MatchDay Programme dal club nerazzurro nel giorno di Inter-Genoa: "Mi piace la competizione, la grinta agonistica e la visione di gioco sono tra i miei punti di forza. Il posto del cuore della mia infanzia era il campo del Grosio, squadra del mio paese, ma anche quello dell'oratorio dove giocavo tornei con i miei amici. Mio papà credeva molto nelle mie capacità e mi ha allenato tanto fin da quando ero bambino: quando è arrivata la chiamata dell'Inter è stato un momento davvero speciale. Il mio idolo? Lautaro Martinez, per me è un vero esempio da seguire".