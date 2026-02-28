Nico Paz fuori per scelta tecnica: questa è la notizia che fa indubbiamente più rumore prima del fischio d'inizio della gara tra Como e Lecce. Intervistato da DAZN nei minuti precedenti l'avvio della sfida, Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, getta immediatamente acqua sul fuoco: "Solo una scelta, è tutto a posto. Pensiamo alla partita".

Per il Como si avvicina anche la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, un traguardo storico per il club. Ma la testa, garantisce Fabregas, è tutta alla gara coi salentini: "Non lo so, non lo avevo pensato e guardo partita dopo partita. Diventa difficile quando pensi a cose che non siano l'oggi. Se perdi 3 partite magari ti cacciano fuori, questo è il calcio. Testa al Lecce, partita importantissima".