Alfredo Aglietti, intervistato da Radio TuttoNapoli, ha parlato del fallimento delle squadre italiane in Champions, eccezion fatta per l'Atalanta: "Pensiamo di affrontare squadre come Bodo o altre realtà minori convinti di essere superiori e poi ci ritroviamo fuori. Il livello del campionato italiano non è altissimo e questo ti abitua a certi ritmi. In Europa, quando incontri squadre con intensità, fisicità e organizzazione diverse, fai fatica”.