Ange-Yoan Bonny sarà il titolare dell’attacco dell’Inter oggi contro il Genoa. L’attaccante francese ha parlato così a Inter TV a circa un’ora dal fischio d’inizio del match: “Non è mai facile affrontare squadre così che danno tutto perché si devono salvare. Ma anche noi abbiamo obiettivi, anche noi dobbiamo vincere e stasera daremo tutto per fare punti”.
Oggi parti dal 1’.
“Sono felice oggi di partire dall’inizio, ma anche chi entra dopo sa che deve aiutare la squadra e dare tutto. Penso che questa sia la cosa più importante sempre. Oggi dovremo avere l’atteggiamento giusto, credo che sia la cosa più importante”.
Sezione: Focus / Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 19:44
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Focus
Altre notizie
