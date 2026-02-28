Ange-Yoan Bonny sarà il titolare dell’attacco dell’Inter oggi contro il Genoa. L’attaccante francese ha parlato così a Inter TV a circa un’ora dal fischio d’inizio del match: “Non è mai facile affrontare squadre così che danno tutto perché si devono salvare. Ma anche noi abbiamo obiettivi, anche noi dobbiamo vincere e stasera daremo tutto per fare punti”.

Oggi parti dal 1’.

“Sono felice oggi di partire dall’inizio, ma anche chi entra dopo sa che deve aiutare la squadra e dare tutto. Penso che questa sia la cosa più importante sempre. Oggi dovremo avere l’atteggiamento giusto, credo che sia la cosa più importante”.