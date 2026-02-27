Parlando ai microfoni di Flashscore.com, Lukas Podolski è tornato sulla decisione del gennaio del 2015, quando approdò all'Inter di Roberto Mancini per un'esperienza con poche luci e molte ombre: "Non si sa mai cosa sarebbe potuto succedere. Se fossi andato in Francia o in un altro club della Bundesliga, la mia carriera avrebbe potuto svilupparsi diversamente. Ma a un certo punto bisogna prendere una decisione. Io l'ho presa e, quando ripenso alla mia carriera oggi, sono soddisfatto delle mie decisioni. Anche se dico sempre che andare all'Inter fu un errore".

Il tedesco spiega il motivo: "Un prestito di pochi mesi non ha molto senso per me. Se una squadra non funziona bene, i giocatori in prestito sono i primi a essere messi da parte – dopotutto, non appartengono al club a lungo termine. Sono arrivato a gennaio, la stagione è finita a maggio – sono quattro mesi e mezzo. L'errore non è stato andare all'Inter, ma accettare un prestito così breve" .