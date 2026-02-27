Dopo l'eliminazione in Champions League e con un +10 di vantaggio sulla seconda in campionato, in casa Inter si sta già programmando la prossima stagione almeno stando a quanto si legge. Il Giorno fa una panoramica sulle possibili operazioni di mercato dei nerazzurri, sottolineando come in viale della Liberazione non si sia abbandonata la pista che porta a parametri zero appetibili. Tra questi figurano Leon Goretzka, oggi al Bayern Monaco, e Zeki Celik, esterno della Roma.

Al contempo, il quotidiano conferma la concreta possibilità di un ritorno immediato di Aleksandar Stankovic, che sta facendo bene al Bruges e sul quale l'Inter ha una recompra da 23 milioni la prossima estate e da 25 milioni nell'estate 2027.