Stephan Lichtsteiner ha individuato il modello a cui ispirarsi per rilanciare il Basilea, squadra della quale l'ex difensore di Lazio e Juventus è diventato allenatore, al momento distante 21 punti dalla vetta del campionato svizzero occupata dai sorprendenti neopromossi del Thun. Alla vigilia della gara di campionato contro il Losanna, Lichsteiner ha affermato di guardare con ammirazione al Bodo/Glimt: "Il modo in cui iha eliminato l'Inter è stato impressionante. Tutti uniti. È questo che conta. Dobbiamo collaborare tutti. Ognuno deve dare il massimo per tutti. Solo così usciremo da questa fase. Questa squadra ha la qualità, lo so".

"Il calcio è uno sport fantastico, sia sull'erba naturale che su quella sintetica", afferma inoltre Lichtsteiner quando gli viene chiesto il suo parere sull'erba sintetica.