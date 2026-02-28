Roma-Juventus di domani sera è una sorta di spareggio per la Champions League, e così viene presentata anche al tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Che nel corso della conferenza stampa della vigilia prova a dire la sua sulle mancanze del calcio italiano in ambito europeo: "È un discorso molto ampio e non riusciamo a farlo oggi di sicuro. Però bisogna prendere atto e avere coscienza della realtà, che non riguarda solo le coppe ma anche la Nazionale. È un tema abbastanza ampio da affrontare. Il problema probabilmente non è uno solo, altrimenti si risolverebbe magari facilmente. È un insieme di situazioni che ci ha portato a essere meno competitivi in Europa. Forse c’è anche merito di altri Paesi: quello che sta facendo, ad esempio, la Norvegia dimostra che bisogna anche saper riconoscere i meriti degli avversari".