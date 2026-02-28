Pochi dubbi di formazione in casa Genoa, dove nella testa di De Rossi al momento Vitinha appare in vantaggio su Ekuban per affiancare Colombo a San Siro contro l'Inter. I quotidiani sportivi di oggi ipotizzano una difesa a tre composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez, mentre sulla corsia di destra Ellertsson rimpiazzerà l'indisponibile Norton-Cuffy. Il centrocampo a cinque sarà completato da Malinovskyi, Frendrup e Baldanzi, con Martin sulla sinistra.