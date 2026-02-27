Il Parma riesce ad uscire con un pareggio dalla sfida contro il Cagliari grazie ad una rete firmata da Gaetano Pio Oristanio, giocatore di scuola Inter che ha trovato anche la rete dell'ex. Oristanio che nel dopopartita ha ricevuto in conferenza stampa anche gli elogi del tecnico ducale Carlos Cuesta: "Lui ha già fatto tantissimo durante il campionato. Ha avuto problemi fisici ma quando è tornato ci ha aiutato ad attaccare meglio. A volte il calcio non ti porta ad avere gol e assist ma ci ha aiutato molto a creare per altri. Oggi sono contento per lui per il gol. Ma so che è un grandissimo lavoratore e lascia tutto in campo, prova a essere sempre pronto per aiutare la squadra. Un ragazzo umile, mentalizzato. Merita il gol e speriamo possa crescere ancora".