E' improbabile pensare a un cedimento verticale dell'Inter nell'ultima porzione di campionato, secondo Fabio Quagliarella, che rimane nettamente favorita per la vittoria dello scudetto, anche alla luce del +10 sul Milan dopo 26 giornate: "Quando sei davanti, i punti sembrano sempre pochi e ti viene l'ansia. Ma l'Inter conosce la sua forza, ha un organico pazzesco. Ha vinto tante gare in scioltezza ed è sempre riuscita a reagire dopo le batoste. Vedo molto difficile un crollo dell'Inter", il pensiero dell'ex attaccante della Samp a Sky Sport.