Ultimi biglietti in vendita su inter.it/tickets per Inter-Genoa, partita speciale tra l'altro dedicata agli Inter Club. I Soci o i possessori della Tessera Siamo Noi possono ancora acquistare i tagliandi per il Terzo Anello Blu a solo 1 euro.

Le attività nel pre-partita saranno tante e coinvolgenti, per questo l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi con largo anticipo allo stadio. Il prepartita di San Siro sarà come sempre ricchissimo di momenti speciali: dalle 19:00 il Live Show, condotto da Daniele Battaglia e supportato dalla voce ufficiale dell’Inter, caratterizzerà tutta l’attesa verso il calcio d’inizio, con tantissimi ospiti del panorama sportivo, artistico e musicale che si alterneranno sul palco.

Per i tifosi interisti, inoltre, un’altra opportunità: arrivando a ridosso dell’apertura dei cancelli (18:45), sarà possibile vincere tre maglie gara nerazzurre e upgrade per biglietti con hospitality. Come? Sarà sufficiente scansionare il QR Code che comparirà sul mega LED del museo di San Siro e sui maxi-schermi dello stadio.