L'Inter ospita il Genoa a San Siro a pochi giorni dall'eliminazione dalla Champions e con la semifinale di Coppa Italia sullo sfondo. Le energie sono da gestire e Chivu ha in mente qualche cambio a partire dall'attacco, dove secondo La Gazzetta dello Sport ci sarà la novità Bonny accanto a Thuram, con Esposito inizialmente a riposo.

In difesa potrebbe invece tirare il fiato Bisseck (al suo posto uno tra Acerbi e De Vrij, con Akanji spostato sulla destra), ma a resta vivo anche il ballottaggio a destra tra Luis Henrique e Darmian sulla fascia destra. La novità è il ritorno tra i convocati di Calhanoglu, pronto a subentrare a gare in corso.