L'Inter ospita il Genoa a San Siro a pochi giorni dall'eliminazione dalla Champions e con la semifinale di Coppa Italia sullo sfondo. Le energie sono da gestire e Chivu ha in mente qualche cambio a partire dall'attacco, dove secondo La Gazzetta dello Sport ci sarà la novità Bonny accanto a Thuram, con Esposito inizialmente a riposo. 

In difesa potrebbe invece tirare il fiato Bisseck (al suo posto uno tra Acerbi e De Vrij, con Akanji spostato sulla destra), ma a resta vivo anche il ballottaggio a destra tra Luis Henrique e Darmian sulla fascia destra. La novità è il ritorno tra i convocati di Calhanoglu, pronto a subentrare a gare in corso. 

Sab 28 febbraio 2026 alle 08:29
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.