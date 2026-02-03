Diventato suo malgrado il protagonista del weekend calcistico, Emil Audero parla alla Gazzetta dello Sport dopo quanto accaduto durante Cremonese-Inter di domenica.
Audero, il giorno dopo cosa resta?
"Innanzitutto sto abbastanza bene. Almeno di testa perché ripensando a quello che è successo mi rendo conto che le conseguenze potevano essere molto più gravi. Ma è tutto molto difficile da digerire".
Ci racconti quei momenti. Fumogeni e petardi già prima. Non sembrava un pomeriggio tranquillo.
"Sì, già nel riscaldamento. Ma sono cose che succedono a cui non ho dato peso. In genere sono bengala che non esplodono. Sembrava tutto sotto controllo. Durante la partita ero concentrato, poi giro la testa e vedo quella roba per terra vicino a me. Io non sono un esperto e solo per caso mi sposto seguendo lo svolgimento dell’azione con lo sguardo. Stavo comunque richiamando l’attenzione dell’arbitro, ho fatto pochi passi e poi quel botto tremendo".
E poi?
"Un boato, come si mi avessero tirato una martellata all’orecchio, facevo fatica a sentire. Nella gamba destra vedo un taglio, il calzoncino stracciato, e sento un bruciore fortissimo. Non mi fossi spostato, poteva veramente finire molto male".
Però ha deciso di rimanere in campo.
"L’adrenalina innanzitutto. Ma lo fai anche perché sei in campo, capisci la situazione e non vuoi che finisca in quel modo. Dentro di me non sentivo la volontà di abbandonare. Sospendere la partita per un episodio del genere non mi andava giù. Sapevo di potercela fare. Anche se poi è successo qualcosa. Non mi era mai successo in carriera. Nel secondo tempo ho avvertito un senso di vuoto. La ferita al ginocchio mi faceva male, ma il problema era dentro di me. Un senso di delusione profondo e poca voglia di giocare. Ero in campo, stavo facendo il mio lavoro che amo da morire. Ma intanto i miei pensieri andavano al luogo dello scoppio. Poco più in là e chissà... la mano, il braccio, o anche peggio. Ho pensato: perché sono in campo? Perché sto giocando? La testa e i pensieri giravano a mille. È stata una sensazione bruttissima".
E dire che lei era pure nella rosa della seconda stella dell’Inter...
"Infatti – sorride – ho pensato: ma perché proprio a me? Ma cosa vi ho fatto?".
Il presidente dell’Inter Marotta però ha esaltato il suo grande fair play.
"Ho un ottimo rapporto con società e giocatori. Tutti, a cominciare dal presidente, sono venuti a sincerarsi delle mie condizioni. Erano preoccupati. Nella mia carriera ne ho passate tante. Sono un uomo di campo e quindi volevo proseguire. L’idea di speculare su quello che era successo non fa parte del mio carattere".
A chi ha lanciato quel petardo, o bomba carta, cosa vorrebbe dire?
"Gli vorrei chiedere: perché? Qual è il tuo scopo: supportare la tua squadra o fare casino? Perché hai deciso di fare male agli altri e a te stesso? Spiegami il senso di tutto questo...".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 09:38 TS - Mercato Inter, quante operazioni in nulla. Si spera in un Dumfries per il Bodo, ma...
- 09:24 TS - Inter-Juventus, spettro porte chiuse: ma l'ipotesi più probabile è un'altra
- 09:10 CdS - La "Cura Chivu" funziona: Zielinski come nuovo. E la carriera si allunga...
- 08:56 Il racconto di Audero: "Come una martellata all'orecchio. Mi sono sentito vuoto, ma non volevo speculare. A quel tifoso gli vorrei chiedere una cosa"
- 08:42 GdS - Fatti di Cremona: verso lo stop delle trasferte. I responsabili fuori da San Siro
- 08:28 GdS - Mercato di gennaio senza rinforzi per Chivu: Massolin a Milano solo da giugno
- 08:14 CdS - Inter, niente mercato in entrata: Chivu incrocia le dita per Dumfries e ritrova Darmian
- 08:00 Lautaro sempre di più nella storia: il podio nella classifica all-time dei marcatori dista solo un gol. E Altobelli...
- 00:00 Il mercato dell'Inter non è mai stato aperto
- 23:52 Verso il divieto di trasferta per Sassuolo-Inter, ira Carnevali: "Questa cosa mi fa inca...re, si rovina il calcio"
- 23:38 Pergolettese, Tacchinardi: "Il pari con l'Inter U23 giusto. Forse abbiamo qualche rammarico in più"
- 23:25 Primavera 1, gli orari di 25esima e 26esima giornata: col Frosinone in campo venerdì alle 15
- 23:11 Ancora Catellani su Massolin: "Ricorda a tratti Ilicic, a tratti Rabiot. Con lui abbiamo visto oltre"
- 22:57 Ivan Perisic risponde agli auguri di compleanno di una fan page interista: "Grazie, vi auguro il meglio"
- 22:43 Serata negativa per la Roma: l’Udinese festeggia con Ekkelenkamp, giallorossi fuori dalla zona Champions
- 22:29 Piovani: "Con la Ternana vittoria pesante. Siamo una grande squadra e sono felice per questo"
- 22:15 Si è spento a 39 anni Nicolas Giani: prodotto del vivaio Inter, poi tante avventure tra Serie B e C
- 22:01 Tamagnini, pres. IC San Marino: "Petardo contro Audero, ora non criminalizziamo la Curva Nord"
- 21:48 Modena, Catellani: "La cessione di Massolin all'Inter ci riempie d'orgoglio. Si confronterà con un ambiente importante"
- 21:34 UFFICIALE - Arriva in Italia Branimir Mlacic: va all'Udinese. Nani: "Abbiamo preso un grande talento"
- 21:20 L'ag. di Massolin: "Inter il più grande club al mondo, per Yanis il progetto giusto. In rosa non c'è uno come lui"
- 21:07 Antenna Sud - Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, ricostruito l'identikit del colpevole
- 20:54 Carnevali: "L'Inter ha chiesto informazioni su Muharemovic. Lo apprezzano anche tanti club stranieri"
- 20:39 UFFICIALE - Van Dijk saluta l'Inter e va in prestito all'Hoffenheim: "Un club perfetto"
- 20:25 Massolin è un giocatore dell'Inter, la nota del Modena: "Congratulazioni a Yanis per il traguardo raggiunto"
- 20:10 Da Cancelo a Jones, tante (buone) idee senza concretezza. Due colpi per il futuro, nessuno per il presente
- 19:57 Riso: "L'Inter non ha mai veramente aperto alla cessione di Frattesi. I rapporti col club sono buoni"
- 19:42 UFFICIALE - L'Inter acquista Massolin a titolo definitivo: contratto fino al 2030. Il comunicato
- 19:29 Marotta: "Impediremo l'accesso a San Siro ai responsabili del lancio del petardo contro Audero"
- 19:14 UFFICIALE - Massolin-Inter, contratto depositato. Il DS del Modena Catellani: "Bello fare affari così coi nerazzurri"
- 19:00 Rivivi la diretta! FINE MERCATO, il RACCONTO di 31 GIORNI INFINITI per l'INTER: giudizi e analisi. SOSTEGNO a CHIVU
- 18:45 Massolin-Inter, si attende l'ufficialità. Nell'accordo inserita anche percentuale sulla rivendita
- 18:30 Audero rassicura: "Ieri dolore all'orecchio e bruciore al ginocchio, ora sto bene. Poteva andare peggio"
- 18:19 fcinCarlos Augusto, affaticamento superato: il brasiliano quest'oggi ha lavorato in gruppo
- 18:15 Riso: "Il Liverpool non ha lasciato andare via Jones, Frattesi non si muove dall'Inter". Conferme sulla Lazio e sul Nottingham
- 18:00 L'Inter torna in scena in Coppa Italia: dove vedere la sfida contro il Torino
- 17:45 Improta (ONMS): "Non era solo uno a lanciare petardi. Curva Inter? Non credo verrà chiusa. Valutiamo il divieto di trasferte"
- 17:30 Mercato Inter chiuso, email inviata dall'Al-Ittihad: rifiutata l'ultima proposta per Diaby. L'ultimo tentativo per Perisic...
- 17:15 UFFICIALE - Rinforzo in difesa per il Sassuolo prima dell'Inter: ecco Pedro Felipe della Juventus
- 17:00 Conte vince la 5a 'Panchina d'Oro', Simonelli: "La testimonianza del suo valore tecnico e umano"
- 16:45 Condò: "Inter, stessi punti stagionali di un anno fa ma con una differenza importante"
- 16:30 Damiani: "Frattesi via dall'Italia? Inserimenti e gol: può essere utile all'Inter, ma..."
- 16:15 Tacchinardi: "Lautaro straordinario: leader indiscusso, lo vedi quando..."
- 16:00 Panchina d'Oro, a Tarantino il 'Premio Mino Favini': "Ho la fortuna di lavorare in un club bellissimo come l'Inter"
- 15:45 Inter-Torino eccezionalmente a Monza: importanti informazioni per i tifosi che si recheranno allo U-Power Stadium
- 15:31 Sky - Inter, Calhanoglu e Barella a disposizione di Chivu tra Sassuolo e Juve. Con una speranza
- 15:17 Stamattina contatto Inter-PSV per Perisic, ma gli olandesi non cedono. Silenzio dall'Arabia sul fronte Diaby
- 15:04 Napoli, Conte: "Panchina d'oro prestigiosa, non è facile vincere qui". Poi la risposta ad Allegri
- 14:51 Il Podcast di FcIN - Cremonese-Inter 0-2, l'analisi di Andrea Bosio: nerazzurri sempre al top
- 14:37 La Cremonese: "Da Audero senso di responsabilità, siamo orgogliosi di quanto ha dimostrato"
- 14:24 Petardo su Audero, il Sassuolo sospende la vendita dei biglietti per la gara contro l'Inter
- 14:10 Petardo a Cremona, oggi riunione chiave dell'Osservatorio. Probabile pugno duro da parte di Piantedosi
- 13:55 Panchina d'Oro, Conte succede a Inzaghi. Sul podio Gasperini e Fabregas
- 13:40 Angolo Tattico di Cremonese-Inter - Lautaro scende sulla trequarti, Frattesi allunga, l'asse Bonazzoli-Vardy
- 13:25 UFFICIALE - Paolo Zanetti esonerato dall'Hellas Verona: squadra (per ora) al tecnico della Primavera
- 13:18 Petardo contro Audero, Zielinski: "Inaccettabile". Marotta: "Prenderemo una posizione anche sul piano penale"
- 13:10 Zielinski: "Contento di poter dare il mio contributo. + 8 sul Milan? Non ci pensiamo, non abbiamo ancora fatto nulla"
- 12:56 Vittoria con clean sheet per Sommer a Cremona: "Il modo perfetto per chiudere il week-end"
- 12:40 Sky - Frattesi, nuovo tentativo Lazio: no dell'Inter a un'offerta di 30 mln (prestito con obbligo condizionato)
- 12:28 Milan, Allegri: "Non dico che siamo inferiori all'Inter. Chivu? Gli faccio i complimenti, sta facendo un grandissimo lavoro"
- 12:25 Quarti di finale di Coppa Italia, Inter-Torino affidata a Marchetti. Al VAR La Penna-Giua
- 12:14 Chivu: "L'Inter va avanti con la giusta mentalità. La squadra è cresciuta sul piano del gioco negli ultimi due mesi"
- 12:00 VERGOGNA a CREMONA, cosa si RISCHIA. ULTIME ore di un MERCATO NAUSEANTE: l'INTER ne esce INDEBOLITA!
- 11:52 Petardo contro Audero, Inter Club San Marino: "Era un nostro socio, sarà espulso"
- 11:45 Petardo contro Audero, Marotta: "La totalità dei nostri tifosi dissente da questo gesto insulso"
- 11:30 Bergomi: "Zielinski? Se torna Calhanoglu va fuori un altro. Riposi di Chivu idea giusta, ma..."
- 11:16 Moviola CdS - Tutto liscio per Massa. Ora si attende il referto sul petardo
- 11:02 CdS - Diaby, Perisic, Jones: non arriva nessuno. E Chivu incrocia le dita. Norton-Cuffy? Il piano è...
- 10:48 Moviola GdS - Esposito giù: niente rigore. Baschirotto rischia il rosso
- 10:34 Trevisani: "Mercato Inter? Ricordatevi l'estate. Vincere sempre con le ultime 12 è fondamentale: ecco i conti"