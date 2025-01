La finale di Supercoppa Italiana segna una brutta sconfitta per l'Inter contro il Milan, nonostante il nono gol in un derby di Milano di Lautaro Martinez. Per l'argentino è anche il quarto di fila in una finale del torneo, ma le altre tre le aveva vinte contro Juventus, Milan e Napoli.

L'argentino, con la rete di ieri, è stato anche capace di segnare l'1-0 in un derby in quattro diverse competizioni: campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana.