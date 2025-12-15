Quattro assist nel trionfo dell’Inter nel derby contro il Milan e, più in generale, una prima parte di stagione da assoluta protagonista. Per la terza settimana di fila, ò'attaccante belga Tessa Wullaert è nella Top 11 delle migliori giocatrici della Serie A Women Athora: nel tridente d’attacco, le fanno compagnia un’altra interista – Haley Bugeja, a segno tre volte nel derby contro il Milan – e Chiara Beccari, autrice del gol del pareggio della Juventus nella partita poi vinta 2-1 contro il Napoli Women.

Entra nella formazione ideale anche la spagnola Ivana Andres, autrice del gol del momentaneo 1-1, che è stata, tra i difensori, l’unica giocatrice ad andare a segno in questa giornata di Serie A; inoltre, tra le pari ruolo con almeno otto duelli ingaggiati, nessuna ha registrato una percentuale più alta di successo rispetto alla spagnola - 75% (6/8), come Vigilucci.