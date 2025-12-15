Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Condò esalta il lavoro di Lautaro Martinez, ancor più sul primo gol dell'Inter di ieri pomeriggio che sul secondo. "Esemplifica un concetto che tutti i giocatori ripetono fino alla nausea («voglio aiutare la squadra») ma il leader dell’Inter pratica sul serio. Il suo scatto per catturare il pallone prima che finisca sul fondo è uno sforzo repentino, costoso in termini di energie a freddo, siamo soltanto al 6’. Ma frutta la chance che Bisseck capitalizza, indirizzando subito il match".

"L’ultima volta che l’Inter era stata in testa da sola risale al 12 aprile, era la giornata numero 32 del campionato scorso e la gara successiva sarebbe stata il ritorno dei quarti di Champions col Bayern - si legge ancora -. Quell’Inter aveva perso fin lì quattro partite, come questa al 15° turno, ma stiamo parlando di tornei diversissimi. Imparagonabili".