Dopo due sconfitte di fila, riecco i tre punti per la Roma, nel posticipo contro il Como. Il primo tempo è equilibrato e vive sulle fiammate dei giocatori offensivi di entrambe le squadre. I giallorossi vanno vicini al gol con Soulé, i lombardi non stanno a guardare e Diao, in contropiede, impensierisce la retroguardia della Roma. A inizio ripresa doppia chance per la squadra di Fabregas, ma a passare in vantaggio è la Roma con un diagonale precisissimo calibrato da Wesley. La reazione del Como non si fa attendere e nel finale la truppa ospite ci prova a più riprese, senza successo. La Roma sale a 30 punti, consolidando il quarto posto in classifica e accorciando su Napoli e Milan.