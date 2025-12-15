Dopo la giornata di riposo concessa oggi da Cristian Chivu ai suoi ragazzi, l'Inter tornerà ad allenarsi domani mattina alla Pinetina, dove replicherà l'allenamento mattutino anche mercoledì prima della partenza per l'Arabia Saudita in programma per il pomeriggio di mercoledì. Proprio in vista del viaggio di Riad, dove i nerazzurri affronteranno il Bologna in semifinale di Supercoppa Italiana le speranze del tecnico interista sono quelle di recuperare Calhanoglu se non già per il match contro i ragazzi di Vincenzo Italiano quantomeno per l'eventuale partita successiva quindi la finale contro la vincente tra Napoli e Milan.

Il turco, fa sapere Sky Sport nel suo aggiornamento pomeridiano, non ha particolari problemi fisici al netto delle primissime preoccupazioni destate al momento del cambio. Tuttavia, pur non soffrendo di particolari fastidi, l'ex Milan non si è ancora allenato in gruppo e difficilmente verrà rischiato dallo staff tecnico e da Chivu che lo ha comunque potenzialmente recuperato. Discorso diverso per Matteo Darmian invece, come già più volte ribadito: l'esterno italiano è guarito ma non ha ancora recuperato del tutto, come ha affermato lo stesso Chivu ieri nel post-Genoa.