"Nello sport si vince e si perde", ha detto Giulio Gallazzi, presidente dell'Alcione Milano, a margine dell'evento di presentazione di 'Alcione4Special', dove ha risposto sull'altalena di risultati ottenuti dalla squadra. "Ogni sconfitta serve per capire dove migliorare. Siamo una squadra giovane e stiamo affrontando anche alcuni infortuni in elementi importanti. Siamo al quinto posto, alla pari con l'Inter U23. Questo periodo ci è servito per capire cosa sistemare. L'Alcione farà i playoff e centrerà i suoi obiettivi. Non ci spaventa aver perso quattro delle ultime cinque gare: dalle prossime cercheremo di riequilibrare l'andamento" ha continuato citando anche l'Inter di Vecchi prima di rispondere anche sulle parole di La Russa a proposito di San Siro.

l Presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che potrebbe lasciare a voi San Siro?

"Ringrazio il Presidente del Senato, ci fa piacere. San Siro è una situazione piuttosto complessa per Inter e Milan e credo sia giusto lasciarla a loro. Se in futuro i seimila posti del nuovo stadio non dovessero bastare, proveremo a chiedere la possibilità di giocare qualche partita lì".