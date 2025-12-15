Intervenuto nel corso del programma di GR Parlamento 'La Politica nel Pallone', Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo capace di fermare il Milan a San Siro ieri pomeriggio, è stato interpellato su un'eventuale chiamata di 'ringraziamento' da parte del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta: "No, ultimamente non lo sto sentendo, sono impegnati tutti su più fronti", la sua risposta con il sorriso.
Sulle intenzioni del club neroverde per il mercato di gennaio, con riferimento a Laurienté.
"Noi apriamo a tutti, se il Milan o qualche altra società busserà analizzeremo. Chiaro che a gennaio ci piacerebbe mantenere la squadra il più possibile com'è. Però facciamo tutte le valutazioni, non poniamo limiti a nulla. Può essere arrivato il momento in cui ci sono delle opportunità interessanti e noi le dobbiamo tenere in considerazione, anche se noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo. In quel mese di trattative tante volte i calciatori possono avere idee diverse da quelle che magari in questo momento possono avere e questo non fa bene al nostro sistema. Ma vogliamo mantenere la rosa al completo, anzi magari facendo qualche investimento su qualche giocatore di prospettiva".
Come valuta l'istituzione di una commissione per il prezzo dei biglietti del settore ospiti?
"Non parteciperò, innanzitutto perché bisogna avere rispetto dei tifosi. Quando vengono in trasferta, fare prezzi elevati non è assolutamente corretto. Però ognuno deve essere libero di fare il prezzo che vuole: se io dovessi fare il prezzo fatto ieri ai nostri tifosi a San Siro non sarebbe una cosa corretta, anche perché a Reggio Emilia hanno una visuale diversa. I tifosi per me dovrebbero essere pagati per andare a vedere le partite al terzo anello. Poi negli stadi mancano i servizi e bisogna lavorarci, c'è un discorso molto ampio che parte dalla politica e arriva alla nostra parte. Questo però non ha nulla a che vedere con i prezzi dei biglietti".
Inter prima in classifica per la prima volta, una vetta da sali e scendi. Potrebbe esserci una volata Scudetto mai vista.
"Questo campionato è bellissimo, davanti sono tutte lì e spero si vada avanti. È un campionato interessante e spettacolare come deve essere, poi è bello anche quando ci sono club medio-piccoli che possono lottare. Per queste squadre fare punti con Inter e Milan è un sogno, e noi non possiamo fare morire i grandi club".
Autore: Christian Liotta
- 00:00 Da "decimi" a primi: Chivu e il rumore dei nemici. In Arabia con il caschetto
- 23:54 Pinamonti: "Io in Nazionale? Non saprei cosa dire, la mia risposta è sempre la stessa"
- 23:40 Lautaro nel Gotha dei bomber europei: lui come Kane, Haaland e Mbappé in un dato
- 23:25 Giana Erminio, Ruffini dopo la vittoria sull'Inter U23: "Abbiamo trovato la continuità, non era semplice"
- 23:10 Bergomi: "Inter diversa, Chivu sta trasmettendo aggressività. Dicembre mese chiave"
- 23:05 videoGenoa-Inter 1-2, Tramontana: “Vittoria e primato importantissimi. Contento per Bisseck"
- 22:56 Genoa, De Rossi: "L'Inter ha meritato la vittoria, ma ci abbiamo creduto. Orgoglioso dei ragazzi"
- 22:42 Serie A, alla Juventus basta Cabal: Bologna battuto 1-0 al Dall'Ara
- 22:28 Juventus, Chiellini: "Non parlo di Frattesi, è dell'Inter. Non vogliamo privarci di Thuram"
- 22:14 Best FIFA Football Awards 2025, martedì sera la cerimonia di premiazione a Doha
- 21:50 Bisseck finalmente in gol e auto-ironizza sul suo sinistro. Poi celebra la "vittoria importantissima"
- 21:20 Genoa-Inter, la moviola - Qualche imperfezione per Doveri, dubbi sul contatto Marcandalli-Sucic
- 21:04 Chivu in conferenza: "Gruppo sano e di qualità. Calhanoglu da valutare, Darmian verrà con noi ma non sarà pronto"
- 20:59 Bisseck a ITV: "Peccato per il gol preso, ma stasera siamo felici"
- 20:55 Chivu a DAZN: "Noi i più forti? Cinque mesi fa dicevate che eravamo finiti". Poi spiega i cambi e concorda con Lautaro
- 20:52 Chivu a ITV: "Contenti del risultato, ora vogliamo portare a casa la Supercoppa"
- 20:44 Chivu a Sky: "Oggi prova di qualità anche dai subentrati. Un allenatore se vince va bene, se no viene criticato"
- 20:31 Genoa, De Rossi a DAZN: "Avremmo dovuto togliere un po' di ritmo all'Inter, ma bravi a tenerla in piedi fino alla fine"
- 20:28 Zielinski a ITV: "Felice per la mia continuità. Volevamo riscattarci dopo il Liverpool"
- 20:28 Lautaro a DAZN: "Ripreso la vetta della classifica con lavoro e sofferenza. Siamo consapevoli al di là delle critiche"
- 20:26 Zielinski in conferenza: "Calhanoglu un campione. Bello il primo posto, ma manca tanto"
- 20:24 Genoa, De Rossi a Sky: "L'Inter è forte, ti palleggia in faccia. Noi vicini alla nostra perfezione attuale"
- 20:24 Bisseck a DAZN: "Sapevamo fosse dura giocare qua. Il gol? Voglio sempre attaccare"
- 20:20 Zielinski a DAZN: "Non riuscivo a esprimermi al meglio, ora sto bene. Ringrazio il mister per la fiducia
- 20:15 Zielinski a Sky: "Sappiamo che il campionato è lungo. Ma abbiamo tutti i mezzi per restare davanti"
- 20:12 Il Player of the Match Lautaro a Sky: "Fare gol e aiutare la squadra è importante. Le reti così mi rendono felice"
- 20:12 Bisseck a Sky: "Abbiamo sofferto un po', ma a volte si deve vincere così. Mondiale? Non ci penso"
- 20:03 Genoa-Inter, le pagelle - Bisseck robusto, Lautaro bluffa. Zielinski si gode l'esperienza
- 20:03 L'Inter mette la freccia su Milan e Napoli: Genoa battuto 2-1 a Marassi, i nerazzurri sono primi in classifica
- 19:58 Genoa-Inter, Fischio Finale - Chivu dice 33: dominio e rischio, ma il l'epilogo sorride giustamente ai nerazzurri
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di GENOA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE