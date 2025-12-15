Intervenuto nel corso del programma di GR Parlamento 'La Politica nel Pallone', Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo capace di fermare il Milan a San Siro ieri pomeriggio, è stato interpellato su un'eventuale chiamata di 'ringraziamento' da parte del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta: "No, ultimamente non lo sto sentendo, sono impegnati tutti su più fronti", la sua risposta con il sorriso.

Sulle intenzioni del club neroverde per il mercato di gennaio, con riferimento a Laurienté.

"Noi apriamo a tutti, se il Milan o qualche altra società busserà analizzeremo. Chiaro che a gennaio ci piacerebbe mantenere la squadra il più possibile com'è. Però facciamo tutte le valutazioni, non poniamo limiti a nulla. Può essere arrivato il momento in cui ci sono delle opportunità interessanti e noi le dobbiamo tenere in considerazione, anche se noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo. In quel mese di trattative tante volte i calciatori possono avere idee diverse da quelle che magari in questo momento possono avere e questo non fa bene al nostro sistema. Ma vogliamo mantenere la rosa al completo, anzi magari facendo qualche investimento su qualche giocatore di prospettiva".

Come valuta l'istituzione di una commissione per il prezzo dei biglietti del settore ospiti?

"Non parteciperò, innanzitutto perché bisogna avere rispetto dei tifosi. Quando vengono in trasferta, fare prezzi elevati non è assolutamente corretto. Però ognuno deve essere libero di fare il prezzo che vuole: se io dovessi fare il prezzo fatto ieri ai nostri tifosi a San Siro non sarebbe una cosa corretta, anche perché a Reggio Emilia hanno una visuale diversa. I tifosi per me dovrebbero essere pagati per andare a vedere le partite al terzo anello. Poi negli stadi mancano i servizi e bisogna lavorarci, c'è un discorso molto ampio che parte dalla politica e arriva alla nostra parte. Questo però non ha nulla a che vedere con i prezzi dei biglietti".

Inter prima in classifica per la prima volta, una vetta da sali e scendi. Potrebbe esserci una volata Scudetto mai vista.

"Questo campionato è bellissimo, davanti sono tutte lì e spero si vada avanti. È un campionato interessante e spettacolare come deve essere, poi è bello anche quando ci sono club medio-piccoli che possono lottare. Per queste squadre fare punti con Inter e Milan è un sogno, e noi non possiamo fare morire i grandi club".