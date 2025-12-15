A Milano si fanno sempre più insistenti le voci di una connection tra l'Olimpia Milano, il Milan di RedBird e l'Inter di Oaktree per costruire la franchigia che prenderà parte, dal 2027, al campionato europeo targato NBA. La situazione, secondo il quotidiano Il Giorno, è comunque nebulosa, perché non si comprende ancora se sarà una sorta di evoluzione proprio della stessa Olimpia che, peraltro, tra meno di un mese compie i suoi 90 anni dalla fondazione, o possa essere una nuova creatura slegata.