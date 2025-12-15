Breve botta e risposta sul capitano dell'Inter andato in scena ieri sera attorno al tavolo di Sky Sport tra Fabio Caressa e gli altri presenti tra cui l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi che ha anche raccontato un aneddoto su Lautaro Martinez. Il padrone di casa Sky, Caressa non ha risparmiato elogi e parole al miele all'argentino e nel commentare il gol di prima segnato dal Toro al Genoa ieri pomeriggio ricorda le parole di Florenzi sul 10 di Chivu.

"Qualche tempo fa c’era stato ospite qui a Sky Alessandro Florenzi che aveva detto che Lautaro, sia nei calci piazzati sia nel gioco a terra, prima ti dà una botta, poi prende la palla, ti dà un’altra botta e poi fa gol. Guardatelo col Genoa come costruisce la rete del raddoppio: lo costruisce con quella prima spallata regolare sul difensore, poi con la protezione della palla, poi col tiro di prima. Quest'anno lui ha segnato solo gol di prima intenzione. Come sente la porta lui...".