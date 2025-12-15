Intervistato da Rai Radio Uno a margine di Genoa-Inter 1-2, Piotr Zielinski ha analizzato il successo corsaro dei nerazzurri del Ferraris partendo dal gol subito che ha movimentato il finale di partita: "Dal campo non ho capito come abbiamo preso il gol, c'è stata una disattenzione che in Serie A si paga - le parole del centrocampista polacco -. Alla fine abbiamo vinto, questa era la cosa più importante. Non era facile, dopo il 2-1 loro hanno preso fiducia col pubblico di casa che spingeva. Noi siamo stati bravi e concentrati e abbiamo portato a casa la vittoria".

Siete primi da soli in classifica.

"Si è creata l'occasione di andare al primo posto e l'abbiamo sfruttata. Volevamo vincere, siamo contenti di questo. Dobbiamo continuare così, provando a vincere più partite possibili".

Ora andrete a Riad per la Supercoppa.

"Si gioca sempre, non si riposa mai. Andiamo avanti cercando di fare il massimo. Vogliamo portare la Supercoppa a Milano e vogliamo dare continuità in campionato".