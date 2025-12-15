Presente nel salotto di Sky Sport, Beppe Bergomi ha risposto a Caressa e colleghi, impegnati ad analizzare il gol segnato ieri pomeriggio da Lautaro Martinez al Genoa valso il momentaneo 2-0 dell'Inter.

Dopo l'analisi di Caressa (LEGGI QUI) sulla rete di prima arrivata grazie ad una costruzione tipica del Toro di Bahia Blanca, l'ex difensore ha sottolineato le doti eccelse dell'argentino, facendo affidamento alle parole di un 'insider' d'eccezione: "Lautaro sente la porta come pochi? Riccardo Ferri quando è andato a fare il dirigente all'Inter qualche anno fa come prima cosa mi ha subito detto di come tira Lautaro in porta anche durante le sedute di allenamento. Come colpisce la palla, di prima...".