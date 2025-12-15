Prosegue la scalata in campionato dell'Inter Primavera, ora terza in classifica grazie alla vittoria sul Cagliari, battuto sabato scorso con un pirotecnico 4-3. Un momento positivo, certificato anche dalla qualificazione ai sedicesimi di finale di Youth League, che fa ovviamente felice Benny Carbone: "Dobbiamo continuare a lavorare sodo", il messaggio scritto dal tecnico dei nerazzurrini su Instagram

Lun 15 dicembre 2025
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
