Parlando con Rai Radio 1 al termine di Bologna-Juve, Vincenzo Italiano si è proiettato al prossimo impegno dei rossoblu, la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter di venerdì sera: "Per noi deve essere un orgoglio giocarci la Supercoppa con Inter, Milan e Napoli - le parole del tecnico -. Ce lo siamo meritati vincendo la Coppa Italia, andremo lì per cercare di dare fastidio perché affronteremo squadre di un altro livello rispetto a noi. Abbiamo qualche giorno in più per recuperare e preparare la gara con l'Inter, cercheremo di fare il massimo".