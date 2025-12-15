In attesa di avere qualche chiarimento maggiore circa le sue condizioni fisiche dopo il problema rimediato con la Nazionale olandese che lo ha costretto ai box dal mese scorso, le ansie che riguardano Denzel Dumfries non sono esclusivamente legate al problema alla caviglia. Passato di recente alla scuderia di Ali Barat, il cambio di entourage dell'esterno nerazzurro sembra poter suggerire un campanellino d'allarme in ottica mercato. A fare il punto della situazione è l'esperto di mercato Fabrizio Romano che parla di concrete possibilità di separazione tra l'Inter e l'ex PSV.

Si tratterebbe eventualmente di un'operazione estiva, specie tenendo conto della clausola rescissoria tanto discussa peraltro nella scorsa finestra di mercato estiva. Le sensazioni, fa sapere Romano, sono quelle di un possibile addio dell'olandese all'Inter, separazione che sembrava già possibile nella scorsa estate, eventualità poi scongiurata. Diverso sarà molto probabilmente il discorso da giugno 2026, quando ricomincerà il mercato e il suo futuro tornerà in discussione.