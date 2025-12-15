"Capitano chiama Capitano" si legge nell'incipit della caption a margine del video promo di una nuova e speciale edizione, atipicamente primaverile, di Operazione Nostalgia. Evento in programma per il prossimo 28 marzo 2026, quando al Palaeur di Roma andrà in scena il primo raduno indoor dei Operazione Nostalgia che vedrà protagonisti le leggende del calcio Francesco Totti e Javier Zanetti. Se "è vero che Francesco gioca in casa, Javier chiamerà i giocatori da tutto il mondo" come si legge nella didascalia del post che annuncia la squadra dell'ex capitano dell'Inter che per l'occasione sarà il "Capitano della selezione 'Resto del Mondo'".