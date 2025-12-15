"Solo l'Inter può buttare via un campionato o una partita come questa. Si piacciono un po' troppo, abbassano l'attenzione e questo fa sì che il Genoa, affamato, riapra la partita. Però dopo il Genoa non ha più tirato in porta e l'Inter ha portato la gara fino alla fine". Stefano Sorrentino parla così alla Domenica Sportiva della sfida tra i rossoblù e l'Inter a Marassi.

"E' un percorso nuovo, Chivu c'è da pochi mesi. Manca il fantasista, ma forse in questa Inter non avrebbe spazio. - dice ancora Sorrentino - Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, stanno provando a svecchiare la rosa tra portiere e difensori. E' un anno zero su delle basi molto importanti degli anni passati".