"La squadra arriva in finale di Champions, la perde ed è finita? La qualità della rosa è sempre stata buona, andava svegliata e Chivu è stato bravo a riaccendere il cervello dei giocatori". Così Christian Panucci commenta la vetta della classifica raggiunta dall'Inter, nel corso del suo intervento a Pressing, in relazione anche alle dichiarazioni di Chivu sulle "etichette" affibiate ai nerazzurri.

Il tecnico, nel post-partita di Genoa-Inter, aveva asserito che secondo alcuni commentatori la squadra sarebbe dovuta arrivare tra l'ottavo e il decimo posto, nelle analisi pre-stagionali. Ed è ora in vetta alla graduatoria.