E' cresciuto in maniera esponenziale il fatturato di gol del Genoa dopo il cambio in panchina: con l'arrivo di Daniele De Rossi, il Grifone ha segnato undici volte in cinque partite di Serie A, con una media di 2,2 gol a match. Con la precedente gestione di Patrick Vieira la media era bassissima, 0,44, frutto di quattro reti in nove sfide.