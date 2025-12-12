E' cresciuto in maniera esponenziale il fatturato di gol del Genoa dopo il cambio in panchina: con l'arrivo di Daniele De Rossi, il Grifone  ha segnato undici volte in cinque partite di Serie A, con una media di 2,2 gol a match. Con la precedente gestione di Patrick Vieira la media era bassissima, 0,44, frutto di quattro reti in nove sfide. 

Sezione: Stats / Data: Ven 12 dicembre 2025 alle 17:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
