Luca Toni elogia, dagli studi di Dazn, il lavoro di Cristian Chivu come allenatore dell'Inter. "Chivu ha già trovato delle belle ricette. Ha ritrovato Lautaro, ha lo spogliatoio in mano. All'inizio non mi sembrava così unita, invece ha recuperato i senatori dopo la sconfitta in finale di Champions, è ripartito alla grande. Mi piace di Chivu che non sbaglia mai le dichiarazioni, gli serve solo un po' di continuità ma è la squadra più forte".

L'ex centravanti parla poi della statistica che vede Lautaro Martinez insieme a Mbappé, Haaland e Kane come unici ad aver partecipato ad almeno dieci gol in ciascuna delle ultime sette stagioni nei big-5 campionati europei. "Lautaro è Un leader, incita i compagni, rincorre. I numeri sono importanti ma c'è anche altro - afferma Toni -. Certo, gli altri tre hanno fatto la storia. Lui lo vedo un pelo sotto, gli altri hanno già spostato certi equilibri. Lui deve ancora spostarli per portare l'Inter al top in Europa".