Dagli studi di DAZN, Ciro Ferrara si dice convinto che Lautaro Martinez possa essere tranquillamente allo stesso piano degli assi del calcio europeo come Kylian Mbappé ed Erling Braut Haaland: "Poi devi vedere anche il contesto delle rispettive squadre, ma i numeri sono importanti quindi lo metto tra i primi in assoluto".

Parlando del primato in solitaria dell'Inter, cosa che non accadeva dalla 32esima giornata della scorsa stagione, Ferrara ha aggiunto: "Per me non è una sorpresa vederla lì. Almeno, anche a inizio anno questa era la mia sensazione: il Napoli ha lo Scudetto col petto ma come rosa l'Inter è ancora superiore. Siamo comunque nell'ordine di uno-due punti dentro un campionato equilibrato come mai lo è stato negli ultimi anni. L'Inter ha 33 punti, è la quota più bassa degli ultimi dieci anni. Questo perché più squadre si stanno giocando la vetta, il campionato è equilibrato. L'Inter è prima con merito".