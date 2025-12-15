Riccardo Trevisani, negli studi di Sportmediaset, ha parlato del primato dell'Inter in Serie A, conquistato dai nerazzurri nell'ultimo turno di campionato battendo 2-1 il Genoa e approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli.

"L'Inter è la squadra più forte e gioca meglio, da anni. Ma questo a volte non basta. Lo scorso anno non è riuscita a vincere il campionato. Quando la vedi giocare e in campo però vedi un'identità - le sue parole -. Chivu è stato bravissimo a prendersi l'Inter piano piano, a cambiare piano piano, senza stravolgerla. In più c'è stato un lavoro di tutti. La società ha limato i difetti della scorsa stagione, soprattutto in attacco c'è qualcosa in più. Bravi anche i giocatori. La rosa è più ampia, le alternative a centrocampo stanno facendo bene".

"L'Inter è una squadra solida, sta giocando bene - conclude -. L'Inter è un'ottima squadra, ben allenata, ma ha quel retrogusto di incertezza che è l'unica cosa da curare e su cui Chivu sta cercando di lavorare. Vuole togliere quella sensazione di sentirsi imbattibili che ogni tanto ha fatto cadere l'Inter"